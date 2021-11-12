В Госдуме предсказали последствия запрета на продажу алкоголя без QR-кодов

Если запретить продавать алкоголь без QR-кода, некоторая часть людей станет меньше пить, но это может негативно сказаться на экономике. К тому же увеличится рынок нелегального спиртного, заверил Lenta.ru председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Надо понимать, что, с одной стороны, любые ограничения по продаже алкоголя приведут к тому, что люди будут меньше пить — хотя бы какая-то часть, — что хорошо. Но, с другой стороны, это выпадающие доходы для бюджета — раз. И два, что самое главное, любое ограничение, связанное с продажей алкоголя, порождает рынок нелегального алкоголя. Это просто надо иметь в виду, — предупредил Нилов.

Нилов напомнил, что власти регионов вправе вводить меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, однако, по его мнению, прежде чем запрещать продажу алкоголя без QR-кодов, стоит задуматься о влиянии этого решения на экономическую и социальную сферы. Однако, считает сенатор, для достижения коллективного иммунитета в России все средства хороши.

Ранее в Свердловской области предложили ввести запрет на продажу алкоголя без QR-кодов. Этот вопрос предлагается рассмотреть на заседании оперативного штаба.