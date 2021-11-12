В Свердловской области могут запретить продажу алкоголя без QR-кода

QR-коды на продажу алкоголя могут ввести в Свердловской области, пишет ТАСС со ссылкой на министра АПК и потребительского рынка Свердловской области Артёма Бехтерева. Этот вопрос предлагается рассмотреть на заседании оперативного штаба.

В оперштабе заявили , что мониторят ситуацию с распространением инфекции и следят за соблюдением ограничений. Между тем некоторые участники рынка предложили ввести QR-коды для покупки алкоголя.

Готовы обсудить с коллегами и экспертами эту меру на очередном заседании, — говорится в сообщении оперштаба.

Ранее глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что законопроект о введении обязательных QR-кодов должен разрабатываться с учётом минимального ограничения прав и свобод граждан и одновременно с этим должен помочь улучшению ситуации с эпидемией в России. В то же время он признал, что Конституцией предусмотрена возможность ограничения прав и свобод федеральным законом в целях защиты здоровья.