Глава СПЧ призвал минимизировать ограничения прав из-за QR-кодов

Законопроект о введении обязательных QR-кодов должен разрабатываться с учётом необходимости минимизации ограничения прав и свобод граждан. Об этом заявил ТАСС глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.

Я считаю, что абсолютно недопустимо лишать людей, тем более старшего возраста, возможности пользоваться общественным транспортом или магазинами. И это выглядит немножко не по-человечески: давайте мы людей лишим такой возможности, они вынуждены будут вакцинироваться, в этом есть какая-то нечестность. Надо минимизировать ограничения прав и свобод, в этом должен быть дух этого закона, — цитирует его агентство.

Он добавил, что закон должен помочь улучшению ситуации с эпидемией в России, с другой стороны, надо подойти с умом к ограничению прав и свобод.

Фадеев признал, что Конституцией предусмотрена возможность ограничения прав и свобод федеральным законом в целях защиты здоровья. И хотя, «это не очень хорошо, но из-за того, что ситуация с эпидемией остаётся тяжёлой, идея о принятии федерального закона «кажется разумной».

Ранее руководитель думской фракции партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил, что введение QR-кодов на транспорте приведёт к росту цен и ущемлению конституционных прав граждан на свободу передвижения.