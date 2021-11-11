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Миронов назвал возможное введение QR-кодов на транспорте ущемлением прав

18:56, 11 ноября 2021
Миронов назвал возможное введение QR-кодов на транспорте ущемлением прав Сергей Миронов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Введение QR-кодов на транспорте приведёт к росту цен и ущемлению конституционных прав граждан на свободу передвижения. Об этом заявил РИА Новости руководитель думской фракции партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, добавив, что справедливороссы не поддержат эту меру.

Фракция «Справедливая Россия — За правду» не поддержит введение QR-кодов на транспорте, если соответствующие инициативы поступят в Госдуму... На практике эти предложения приведут к ущемлению базовых прав граждан, в том числе конституционного права на свободу передвижения, — сказал Миронов.

Он добавил, что в неравном положении окажутся не только нeпривитые, но и граждане с медицинским отводом от вакцинации, которым придётся каждый раз сдавать платные ПЦР-тесты, так как бесплатное теcтирование для здоровых людей на сегодняшний день практически недоступно. При этом реализация идеи приведёт к снижению пассажиропотока и технологичеcким затратам перевозчиков.

На кого будут перекладывать эти расходы? Совершенно очевидно, на граждан, — резюмировал он.

Ранее стало известно, что правительство разработало законопроекты, определяющие порядок ввудения в России QR-кодов при посещении общественных мест, поездках на поездах и перелётах на сфмолётах. Детали пока не уточняются.

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