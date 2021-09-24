«Цыганский шик»: дизайнеры высмеяли ремонт в квартире Валерии и Пригожина
Профессиональные дизайнеры раскритиковали дорогой ремонт в квартире певицы Валерии и её мужа Иосифа Пригожина. На отделку одного квадратного метра, по мнению экспертов, звёзды потратили не менее 100 тысяч рублей, но результат оставил желать лучшего, пишет PopCornNews.
Поводом
Так, эксперт по стилю Ольга Ким сказала, что её шокировал выбор отделки дома. По её мнению, ремонт вышел дорогим, но «совершенно безвкусным». И если в декоре пола и потолка угадывается стиль арт-деко, то всё остальное получается «каша».
Слишком много цвета, не свойственного данному стилю. На мой взгляд, лишним является рисунок на стенах и колоннах, выполненный из мрамора. Он повторяет рисунок пола, чем нивелирует доминантность основного акцента. Стоимость отделки запредельная. Не менее 100 тысяч рублей за квадратный метр, — резюмирует стилист.
Дизайнер Алёна Санаева отметила, что ремонт в квартире Пригожина и Валерии выглядит «нелепо» из-за устаревших аксессуаров и мебели. В обивке, тканях и отделке шкафов и стен дизайнер увидела моду 15-летней давности.
Интерьер эпатажный и старомодный одновременно, — отметила эксперт.
Однако не все поклонники звёздной пары согласились с мнением специалистов. Многие отметили, что хотели бы жить в таких апартаментах.
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