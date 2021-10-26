Моргенштерн готов дать объяснения по поводу своих слов о Дне Победы

Рэпер Моргенштерн готов дать объяснения по поводу своих слов о бессмысленности празднования Дня Победы. Об этом РИА Новости заявил адвокат музыканта Сергей Жорин. Ранее высказывания исполнителя поручил проверить глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Безусловно, необходимо прийти и дать объяснения. Мы сделаем это, как только нас вызовут, — сказал юрист.

Жорин также отметил, что пока Моргенштерн не получал повесток. Однако он уверен, что затягивать с этим не будут. По его словам, новость о проверке была неожиданной, поскольку накануне рэпер извинился за свои слова.

Мы считаем, что состава преступления в его высказываниях нет. Он не призывал отменить праздник, просто выражал непонимание, — добавил адвокат.

Проверка была инициирована после обращения в СК России представителей ветеранской организации.

Накануне Моргенштерн в интервью телеведущей Ксении Сoбчак заявил, что не понимает мaсштабов празднования Дня Победы 9 мая. По его словам, России следовало бы двигаться к победам в IT и коcмической отрасли. Сам рэпер уже извинился за свои слова. На своей странице в Instagram он пояснил, что эти высказывания были вырваны из контекста. Он также заметил, что его предложение о необходимости поддержки ветеранов вообще не включили в интервью. Музыкант добавил, что уважает ветеранов и гордится ими, но не умеет корректно формулировать свои мысли.