Моргенштерн извинился за свои слова о Дне Победы

Рэпер Моргенштерн извинился за свои слова о ненужности празднования Дня Победы. Как написал исполнитель на своей странице в Instagram, эти слова были вырваны из контекста. Он также заметил, что его предложение о необходимости поддержки ветеранов вообще не включили в интервью.

Как пояснил певец, он ни в коем случае не умалял важность и значимость Дня Победы, лишь честно признался, что не понимает масштабов празднования.

СМИ как всегда переворачивают мои слова в своих грязных целях. Про то, что я желаю своей стране новых побед в технологиях и освоении космоса, конечно, никто не написал. А про то, что ветеранам, на мой взгляд, следует выделить дополнительные деньги, даже не вставили в интервью, — говорится в сообщении.

Как добавил Моргенштерн, он уважает и гордится ветеранами, но не умеет корректно формулировать свои мысли. Кроме того, по его признанию, когда он давал интервью в день своей свадьбы, у него «голова работала тяжко».

Ранее Моргенштерн в интервью Ксении Собчак заявил, что не понимает масштабов празднования Дня Победы 9 мая. Герой передачи сказал, что необходимо двигаться к победам в IT и космической отрасли. На вопрос ведущей, что для него означает победа в Великой Отечественной войне, он ответил, что это «круто», но необходимо больше побед в других сферах.

Его слова вызвали резкую критику в обществе. Так, по мнению депутата Госдумы Виталия Милонова, рэпер прекрасно разбирается в похоти, деньгах и удовольствиях. Однако в остальном он — человек недалёкий и является «представителем той маленькой прослойки нашего населения, которые стали подобны животным». Историю же рэпер вообще не понимает. Он также сравнил исполнителя с «фашистом», «хрюкающим животным» и «вонючей крысой».