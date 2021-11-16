Тарасова упрекнула фанатов Медведевой в нежелании поддерживать Милохина

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова обратилась к болельщикам двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой с просьбой выражать поддержку не только ей, но и её партнёру по шоу «Ледниковый период» — тиктокеру Дане Милохину. Она отметила, что оценки жюри ставит за совместные усилия. Слова наставника приводит «Газета.Ru».

Вот я смотрю на зал, вроде вы за Медведеву и Милохина болеете все, да? А пишете только «Женя». И ей было бы приятно, и нам всем было бы приятно, если бы вы написали ещё и «Даня». Потому что, в конце концов, оценки мы ставим и ей, и ему — самое главное! Я, конечно, Даня, говорю о тебе, — заявила Тарасова.

По словам заслуженного тренера России, ей очень обидно, что болельщики игнорируют Милохина. Тарасова призвала фанатов написать на одной стороне имя тиктокера, а на другой — его партнёрши Медведевой.

Двукратная серебряная медалистка Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане Евгения Медведева в паре с тиктокером Даней Милохиным выступает в рамках шоу «Ледниковый период».

Ранее российская фигуристка Татьяна Тотьмянина объяснила, что оценки судьи «Ледникового периода» Татьяны Тарасовой для неё особенно важны, потому что та «редко говорит неправду». По словам спортсменки, критика Татьяны Анатольевны «стимулирует к дальнейшему росту».