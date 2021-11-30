Юлиан заявил, что его незаслуженно засудили на «Суперстаре»

Певец Юлиан заявил, что рад своему уходу из шоу «Суперстар! Возвращение», при этом подчеркнув, что его засудили незаслуженно. Он также возмутился качеством судейства, заявив, что его не может оценивать Стас Пьеха, потому что у него «лишь премии от радиостанций», передаёт Sobesednik.ru.

Я рад, что поучаствовал в этом шоу. Я смог сделать то, что хотелось именно мне. Кстати, люди пишут, что когда меня убрали с проекта, у Пьехи были растерянные глаза. Да и Лера удивилась тому, что я выбыл. А у меня никакой грусти и печали нет. Меня засудили незаслуженно, пусть люди возмущаются, — посетовал Юлиан.

Он также возмутился «неподготовленностью» жюри: так, например, Лера Кудрявцева не знала, что «Волгу» изначально пел Марк Бернес, а Маша Распутина заявила, что певцу надо было «кепочку надеть» для смены имиджа. Юлиан подчеркнул, что изначально относился к участию в проекте, как к игре. Певец также усомнился, что его вокальные данные может оценивать Стас Пьеха.

Как меня может Пьеха судить? Я почитал тут на днях его «Википедию»: у нас неравные с ним достижения в жизни. У него лишь премии от радиостанций, а у меня — государственные награды. Я могу его судить, но никогда в жизни этого делать не буду, — отрезал Юлиан.

Ранее Юлиан отказался считать члена жюри «Суперстара» Сергея Соседова музыкальным критиком. Артист заявил NEWS.ru, что тот «поёт совершенно мимо нот» и не может, по мнению Юлиана, судить об уровне профессионализма исполнителей.