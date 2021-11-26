Прилепин заявил, что Бузова «будет мстить» за закрытие спектакля во МХАТе

Российский писатель, заместитель художественного руководителя МХАТа им. Горького Захар Прилепин в беседе с NEWS.ru рассказал об удивившей его реакции Ольги Бузовой на решение нового генерального директора театра Владимира Кехмана о снятии с репертуара спектакля «Чудесный грузин». Прилепин предположил, что после сильного огорчения певица «будет мстить всем на свете» и «теперь вообще пойдёт по самой мрачной дорожке».

Прилепин отметил, что не видит ничего скандального в участии Ольги Бузовой в спектакле МХАТа. Он напомнил о большом числе примеров, когда для участия в театральных постановках, съёмок в фильмах режиссёры привлекают непрофессиональных актёров.

Театр знает десятки и сотни примеров, а если говорить про кино, то их тысячи — когда непрофессионалы берутся режиссёром на те или иные роли. Этого завались в кино. У меня любимый пример Кира Муратова — гениальный режиссёр, которая принципиально снимала непрофессионалов в своих последних фильмах, — отметил Прилепин.

Писатель подчеркнул, что в культуре, помимо Бузовой, «происходит масса возмутительных вещей — бездарные спектакли, целые проекты». Прилепин убеждён, что Ольга Бузова отлично справилась с ролью плохой певицы в «Чудесном грузине». Он признался, что был очень удивлён острой реакцией телеведущей, когда та узнала о снятии спектакля с её участием.

Для неё это было, видимо, важным актом — что она не просто какая-то блогерша и Instagram-звезда. А что её позвали в театр, что она может быть актрисой. Может, для неё как для «беспризорницы» это было важным жизненным актом. Может быть, у неё был шанс на исправление. А ей сказали: «Ты дрянь, уходи отсюда, чтобы мы тебя не видели». И она теперь вообще пойдёт по самой мрачной дорожке, будет мстить всем на свете за то, что её не приняли в качестве игрока, — заключил Прилепин.

Ранее Захар Прилепин сообщил NEWS.ru, что не исключает объединения МХАТа им. Горького и МХТ им. Чехова, возглавляемого Константином Хабенским. Он также допустил возвращение 88-летней народной артистки СССР Татьяны Доронины на должность художественного руководителя театра, которую она занимала с 1987 по 2018 год, до назначения на этот пост Эдуарда Боякова. При этом Прилепин призвал «не обманывать себя» и отметил, что «едва ли она будет заниматься управлением в полном смысле этого слова».