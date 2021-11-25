Ольга Бузова рассказала о своём состоянии в больнице

Телеведущая и певица Ольга Бузова записала видео, где рассказала о своём состоянии после госпитализации. По словам звезды, из-за травмы руки ей сложно писать, а также проводить постоянные процедуры. Об этом сообщает портал Starhit.

Схожу с ума тут одна, но это просто необходимо. Левой рукой сложно писать, поэтому даже рубрику «Вопрос/ответ» не устроить. С утра до вечера процедуры, капельницы. Прогнозы не очень хорошие. Мне остается только работать и восстанавливать кисть со специалистами, — поделилась Бузова.

Она добавила, что восстановление будет долгим, а в настоящее время начато комплексное лечение. Известно, что проблемы со здоровьем у исполнительницы начались ещё в октябре, когда накануне концерта у неё пропал голос.

Ранее перенёсшая коронавирус Ирина Бузова, мать телеведущей и певицы Ольги Бузовой, заявила, что болезнь отступила. Однако теперь женщина жалуется на скачки давления. Врачи назвали это одним из наиболее распространённых симптомов постковидного синдрома и посоветовали матери певицы пройти реабилитацию.

Медик посоветовал Бузовой укрепить организм, увеличить двигательную активность и принимать витаминизированные комплексы для поддержания здоровья.