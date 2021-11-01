«Хватит ныть! Всей стране тяжело»: Юлиан пристыдил «нищих» звёзд

Заслуженный артист России Юлиан в эксклюзивном интервью NEWS.ru рассказал о «контрах» со своей бывшей женой — певицей Анастасией, новом сезоне проекта «Суперстар» (с 7 ноября на НТВ), в котором оба принимают участие, а также о том, почему исполнителю стыдно за некоторых своих коллег.

«С Анастасией пережили 30 лет дружбы и год ада»

— Весьма неожиданно увидеть в проекте вас и вашу бывшую супругу — певицу Анастасию — вместе. Её и ваши поклонники уже принялись делать ставки, подерётесь ли вы с ней или к финалу заново поженитесь. Вам какая версия ближе?

— С Настей мы прошли огонь, воду и медные трубы. Дружили почти 30 лет, а потом поженились, перепутав дружбу с любовью. Это была наша ошибка. Пережили год ада и в итоге поняли, что два Льва (и она, и я — Львы по гороскопу) не могут ужиться в одной клетке. Это я вам коротко рассказываю, потому что о наших отношениях писали много, но не всегда правду. В конечном счёте мы поняли, что нам нужно разъехаться, расстаться. Совсем недолгое время друг другу не звонили. Но потом наша дружба стала ещё крепче и сильнее.

Юлиан и Анастасия JulianRussianStar/facebook.com

Когда я прочёл на просторах Интернета, мол, странно, что Юлиан и Настя принимают участие в «Суперстар», ведь они же якобы «в контрах», то очень удивился.

Нет, мы не в контрах, мы дружим, друг за друга болеем. Но и жениться больше не собираемся, избавь Бог, я не смогу быть у Анастасии подкаблучником.

И ей как сильной женщине тоже трудно с кем-либо ужиться под одной крышей и тем более подчиняться, Настя ведь тоже человек непростой. Но, как говорила Нонна Мордюкова, с которой мы близко дружили, «простые люди на заводе работают».

Артисты же все сложные и непредсказуемые, вот и мы с Настей не подрассчитали, что если поженимся, то так друг друга доведём. По счастью, всё позади, а впереди — и дуэты, и совместные гастроли, но уже точно никакого брака.

«Многие артисты в пандемию разжирели, а я похудел на 25 кг»

— Что самое сложное для вас в проекте «Суперстар»?

— Заболели мои родители. Коронавирус. И я буквально разрываюсь между мамой, которая лечится дома, и больницей, в которой лежит папа. Осознал, что самое главное в жизни — это здоровье, близких и своё собственное. И в это же время проходят съёмки.

Но, как говорил мой педагог Иоаким Георгиевич Шароев в ГИТИСе, «все инфаркты должны происходить за сценой, за кулисами». В том смысле, что неважно, сам артист плохо себя чувствует или кто-то из близких, лечите и лечитесь вне сцены. А когда выходишь к зрителю, должен улыбаться. И я руководствуюсь этим принципом.

Бывало, что выходил на сцену с температурой 40, и, кстати, температура опускалась до нормы.

Сцена вообще удивительное место, где сразу все болезни проходят. Съёмки — это тоже сцена: ведь артист также выходит к зрителю, пусть даже через телеэкран. Тем более «Суперстар» — замечательный проект, я с огромным удовольствием согласился принимать участие. Мне есть что сказать и что спеть.

Юлиан radio_julian/instagram.com

Ко всему прочему, мне удалось похудеть на 25 килограммов, так что предстану «обновлённым».

Лишний вес всегда был моей проблемой. Покушать люблю, а кроме того, генетика — очень упитанный дедушка, а я полностью его копия. За пандемию набрал, многие артисты разжирели, сидя дома без концертов, заедали стресс. Но мне удалось взять себя в руки. Диета простая — ограничить себя в еде и считать калории, а также заниматься спортом.

«Соседов не критик, он поёт мимо нот»

— В новом сезоне «Суперстар» довольно интересный состав участников. Кто из соперников лично вам видится самым сильным, а кто — послабее?

— Только телезритель может оценивать. И на будущее у меня пожелания к продюсерам «Суперстар» — подключать телевизионных зрителей, чтобы они тоже могли голосовать. Потому что когда оценивают четыре человека — члены жюри, — это не всегда может быть, как мне кажется, объективно.

— Неужели жюри в составе музыкального критика Сергея Соседова, телеведущей Леры Кудрявцевой, Маши Распутиной и Стаса Пьехи вас нещадно засуживает?

— Ну я бы не сказал, что «нещадно»... А вообще, в последний раз оценки я получал в ГИТИСе и к баллам в телешоу, честно говоря, не могу всерьёз относиться.

Обожаю, когда Сергей Соседов начинает показывать кому-то из участников, «как можно было спеть вот эту строчку» — и поёт совершенно мимо нот. Мне один раз таким образом сделал замечание — я хохотал до слёз.

Чтобы серьёзно критиковать музыку, как мне кажется, нужно иметь профессиональное образование, лучше всего консерваторское. Серёжа потрясающий журналист, я хочу пожелать ему писать статьи, разгромные, разные. В этом он, мне кажется, мастер. Но он не критик. Хотя критиком у нас сейчас может быть кто угодно, любая бабушка на лавочке.

Сергей Соседов Сергей Булкин/NEWS.ru

Вообще, я всех в жюри люблю, ни про кого плохо не скажу. Маша экстравагантная. Лера Кудрявцева тоже имеет право на своё мнение. О Стасе Пьехе разговор отдельный. Смотрите программу и увидите... Замечательны и прекрасны участники шоу и те, кто делает этот проект за кадром. Огромное количество профессиональных людей, которым хочется сказать отдельное спасибо за их труд.

«Стыдно за коллег, когда они жалуются на «безденежье»

— Некоторые ваши коллеги жаловались, что буквально обнищали из-за отсутствия концертов.

— Мне стыдно за этих моих коллег.

Потому что когда в стране в целом сложная обстановка и пенсионеры получают совсем небольшие деньги, в обнищание артистов, во-первых, никто не верит, а во-вторых, просто стыдно хныкать. Вы продайте лишнее или придумайте что-нибудь, не нойте!

Я, кстати, придумал. Пока некоторые артисты плакали и просили государство поддержать их финансово, я с моей хорошей знакомой в Суздале открыл кафе. Назвали по одной из моих песен — «Русский вальс». Я всё время что-то открываю — то радио «Юлиан», теперь вот кафе.

Правда, поработать поначалу успели совсем недолго, так как пандемия вскоре закрыла все кафе и рестораны. Вот тут у меня наступила реальная паническая атака. Но я взял себя в руки, сказав себе, что чёрная полоса не может длиться вечно.

Через некоторое время общепит возобновил работу, моё кафе всё лето успешно функционировало. Туристы уже знают его, пишут положительные отзывы. И я доволен.

А коллегам своим — тем, которым якобы «жить не на что», желаю не позориться.

Из любой ситуации есть выход, и если одна дверь закрыта, то обязательно откроется вторая. Здоровья и оптимизма всем!