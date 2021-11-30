Лещенко назвал «творческой жижой» шоубиз после смерти Градского

Народный артист РСФСР Лев Лещенко, заявил, что после смерти Александра Градского осталась «творческая жижа». Певец имел в виду калибр исполнителей, которые сейчас выступают на сцене и подают себя как звёзд шоу-бизнеса. Эти слова Лещенко произнёс в ходе своей речи на церемонии прощания с композитором и исполнителем Александром Градским, передаёт журналист NEWS.ru.

Мы потеряли того, кто определял наши нравственные ориентиры. Я мысленно всё время последние дни говорю с Сашей и не могу заставить себя не говорить. С его уходом образовался вакуум и пустота. Не ворчу, но вокруг сегодня творческая жижа, — заявил Лев Лещенко.

Певец добавил, что Градский был примером того, как можно прожить жизнь. Он назвал артиста «глыбой» и «мощнейшей фигурой в отечественной культуре».

Ранее Лев Лещенко, который на протяжении трёх сезонов был наставником в проекте «Голос 60+», признался NEWS.ru, что никогда не согласился бы заменить Александра Градского в красном кресле шоу «Голос».

Церемония прощания с народным артистом России Александром Градским проходит 1 декабря в театре «Градский холл». NEWS.ru ведёт онлайн-трансляцию гражданской панихиды. После её завершения Градского похоронят на Ваганьковском кладбище.

Народный артист России Александр Градский умер в ночь на 28 ноября в возрасте 72 лет. Накануне он был экстренно госпитализирован в Москве. Сообщалось, что артисту стало плохо дома, врачи заподозрили у него инсульт. Также известно, что в начале ноября исполнителя беспокоило пониженное артериальное давление. По данным СМИ, причиной смерти певца стал инфаркт головного мозга.