Медведева и Милохин поцеловались в новом номере на «Ледниковом периоде»

Двукратная серебряная медалистка зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане Евгения Медведева и тиктокер Даня Милохин поцеловались в ходе исполнения совместного номера в рамках шоу «Ледниковый период». Как информирует «Газета.Ru», прославленная спортсменка и известный блогер повторили знаменитую сцену из фильма «Человек-Паук» 2002 года.

В своём новом номере Медведева и Милохин предстали в образах персонажей комиксов — Мэри Джейн Уотсон и Человека-Паука соответственно. В концовке проката тиктокер завис на верёвке вверх ногами, а двукратная чемпионка мира поцеловала его в губы.

Медведева стала обладательницей двух золотых и одной бронзовой медалей чемпионатов мира, на первенстве Европы она дважды одерживала победу, а также занимала второе место. В 2018 году фигуристка выступила на Олимпийских играх в Пхёнчхане, где взяла серебро в одиночных и командных соревнованиях.

Ранее олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова, комментируя разговоры об отношениях между Медведевой и Милохиным, заявила, что в танцах на льду очень важна связь между партнёрами. Загитова отметила, что она «очень рада за ребят», так как не у всех эта связь возникает.