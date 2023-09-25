Танки Abrams доехали до Украины: новости СВО на вечер 25 сентября Последние новости СВО на Украине

Фото: Master Sgt. Matthew Plew/Keystone Press Agency/Global Look Press

Танк Abrams

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил прибытие в страну американских танков Abrams. Он поблагодарил Вашингтон за выполнение обещания по поставке бронетехники.

О передаче Украине первой партии танков Abrams сообщили некоторое время назад американские СМИ со ссылкой на источники в Пентагоне. При этом точное количество бронемашин журналисты не указали, но отметили, что поставки начались на несколько месяцев раньше прогнозов. В общей сложности Вашингтон обещал передать Киеву 31 танк.

Cтарший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов отметил, что американские танки Abrams M1 являются современными бронемашинами, однако они приспособлены только к сухому климату. Климатические условия Украины, по его словам, отличаются от условий в странах Ближнего Востока, в которых использовались эти танки. По мнению эксперта, принятие этого танка ляжет финансовым бременем на Украину и США, так как Abrams часто нуждаются в обслуживании.

Вооруженные силы России в течение суток отразили семь атак украинской армии на Донецком направлении. По данным Министерства обороны, потери ВСУ составили до 445 военнослужащих. В ведомстве уточнили, что атаки отражены в районе населенных пунктов Спорное, Берестовое и Майорск в Донецкой Народной Республике.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что силы противовоздушной обороны перехватили украинский беспилотник у восточной окраины Белгорода. По его словам, дрон сбили над поселком Батрацкая Дача в Шебекинском городском округе. Пострадавших в результате инцидента нет.

Гладков также рассказал, что дрон-камикадзе атаковал инфраструктурный объект связи в селе Муром. Он добавил, что в результате налета мирные жители не пострадали. Утром 25 сентября стало известно о перехвате украинских беспилотников над Брянской и Курской областями. Аппараты были уничтожены средствами ПВО.

Фото: Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Помимо этого, украинские военные обстреляли село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. По словам Гладкова, в результате нападения никто не пострадал, однако шесть жилых домов получили различные повреждения. Также один из боеприпасов попал по линии электропередачи, из-за чего у жителей села пропал свет.

В городе Краснодоне в ЛНР в районе завода «Юность» прогремел взрыв. Очевидцы сообщали о двух прилетах. Учеников из соседствующих с предприятием школ начали эвакуировать. В сторону завода выехали две машины скорой помощи и МЧС.

В Минобороны подтвердили, что три украинских беспилотника самолетного типа уничтожены средствами ПВО днем 25 сентября. Дроны были сбиты в Белгородской области и над акваторией Черного моря.

Военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин сообщил, что Донецкое направление является районом наибольших потерь Вооруженных сил Украины. По его словам, несмотря на то, что в сравнении с июлем этого года интенсивность столкновений снизилась, на этом направлении украинские войска продолжают попытки отбить Артемовск.

Глава Минобороны Сергей Шойгу представил к званию Героя России заместителя командира взвода Ивана Калашникова с позывным Большой за отражение атаки ВСУ у Урожайного. Министр отметил, что военнослужащие и его подчиненные сумели обратить в бегство превосходящие силы противника.

Военкор Дмитрий Стешин заявил, что приветствовавший ветерана СС президент Украины Владимир Зеленский показал пример того, как потомки жертв холокоста способны отречься от этой памяти. Он подчеркнул, что киевские власти обязательно будут просить прощения за произошедшее, но извинения будут формальными.

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Член российской делегации председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин сообщил, что продвижения диалога по украинскому кризису после Генеральной Ассамблеи ООН не произошло. Он уточнил, что позиция России заключается в том, чтобы ООН представляла собой многополярный инструмент решения международных споров.

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