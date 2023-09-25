Военный эксперт назвал слабое место танков Abrams Военэксперт Прохватилов заявил о неприспособленности Abrams для климата Украины

Американские танки Abrams M1 являются современными бронемашинами, однако они приспособлены только к сухому климату, заявил NEWS.ru старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов. Климатические условия Украины, по его словам, отличаются от условий в странах Ближнего Востока, в которых использовались эти танки. По мнению эксперта, принятие этого танка ляжет финансовым бременем на Украину и США, так как Abrams часто нуждаются в обслуживании.

Эти танки плохи тем, что рассчитаны на сухой климат, хотя на Ближнем Востоке их двигатели и ходовая часть забивались песком, были проблемы. У американцев все налажено. При неисправности двигателей за 30 минут ставят новый, но я не думаю, что на Украине такое будет, — объяснил специалист.

Специалист также отметил, что правительство США не стало отправлять Украине усовершенствованные танки. По его мнению, в Пентагоне знают, что значительная часть поставленной бронетехники будет сожжена во время боевых действий российской армией. Кроме того, он подчеркнул, что управление танками Abrams M1, вероятнее всего, доверят наемникам.

В этих танках будут сидеть те, кто уже освоил эту технику. Конечно, там не будет американцев, будут европейские танкисты, которые знакомы с Abrams, хорошо заплатят, наемники поедут. Я думаю, американские специалисты будут для обслуживания, — уточнил Прохватилов.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее подтвердил информацию о прибытии первых танков Abrams на Украину. Он выразил благодарность Вашингтону за поставку вооружений и выполнение обещания.