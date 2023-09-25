Зеленский подтвердил прибытие танков Abrams на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил в своем Telegram-канале прибытие в страну американских танков Abrams. Он поблагодарил Вашингтон за выполнение обещания по поставке бронетехники.

Хорошие новости. <...> «Абрамсы» уже на Украине и готовятся усилить наши бригады. Благодарен союзникам за выполнение договоренностей! Ищем новые контракты, расширяем географию поставок, — написал Зеленский.

О передаче Украине первой партии танков Abrams сообщили некоторое время назад американские СМИ со ссылкой на источники в Пентагоне. При этом точное количество бронемашин журналисты не указали, но отметили, что поставки начались на несколько месяцев раньше прогнозов. В общей сложности Вашингтон обещал передать Киеву 31 танк.

Ранее руководитель Главного разведуправления Минобороны Украины Кирилл Буданов подверг критике танки M1 Abrams. По его словам, эти машины предназначены для хорошо подготовленных операций, а в ходе обычных общевойсковых боев танки долго не протянут.

Полковник в отставке Анатолий Матвийчук также отметил, что Abrams — очень тяжелые машины. Это значит, что ВСУ вряд ли смогут бросить их в бой осенью, когда грунт в зоне боевых действий размокнет из-за дождей. Он также отметил, что отсутствие мощной поддержки пехоты и авиации делает танки Abrams бесполезными для ВСУ. По его словам, даже тактические маневры в виде внезапного появления не обеспечат результатов в перспективе.