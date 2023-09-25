NYT: США передали Украине первую партию танков Abrams

Фото: Daniel Karmann/dpa/Global Look Press

Первые танки M1 Abrams американского производства уже поступили на Украину, сообщает The New York Times, ссылаясь на источники в Пентагоне. По данным издания, поставки начались на несколько месяцев раньше прогнозов. При этом не уточняется, о каком количестве бронемашин идет речь.

Первые танки Abrams американского производства были доставлены на Украину, сообщили два представителя Министерства обороны США, они прибыли на несколько месяцев раньше первоначальных оценок и как раз вовремя, чтобы Киев использовал их в контрнаступлении, — рассказали журналисты.

В ближайшие месяцы, как уточняет издание, поставки продолжатся. В общей сложности Украине передадут 31 машину. В Киеве передачу танков комментировать отказались.

Ранее руководитель Главного разведуправления Минобороны Украины Кирилл Буданов подверг критике танки M1 Abrams. По его словам, эти машины предназначены для хорошо подготовленных операций, а в ходе обычных общевойсковых боев танки долго не протянут.

Полковник в отставке Анатолий Матвийчук также отметил, что Abrams — очень тяжелые машины. Это значит, что ВСУ вряд ли смогут бросить их в бой осенью, когда грунт в зоне боевых действий размокнет из-за дождей.