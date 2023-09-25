ВСУ повредили шесть домов при обстреле Новой Таволжанки Гладков сообщил об обстреле Новой Таволжанки под Белгородом

Фото: t.me/vvgladkov

Украинские военные обстреляли село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа Белгородской области, сообщил в Telegram губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, никто не пострадал, различные повреждения получили шесть домовладений. Также один из снарядов попал по линии электропередачи, из-за чего у жителей села пропал свет.

Под обстрел ВСУ попало село Новая Таволжанка. Пострадавших нет. Есть прямое попадание в одно из частных жилых домовладений, повреждения различной степени выявлены еще в пяти частных домах. Также нарушена линия электроснабжения, под отключение попадают абоненты села Новая Таволжанка и частично села Архангельское, — написал Гладков.

К месту падения обломков дронов были стянуты аварийные службы, они устраняют последствия атаки.

Ранее Гладков сообщал, что под обстрел ВСУ попал поселок Уразово Валуйского городского округа. По его данным, два человека пострадали: у одной женщины легкая контузия, у второй — рассечение брови от осколков стекла. Медицинская помощь им оказана на месте, госпитализация не потребовалась.

До этого Минобороны сообщило, что система ПВО уничтожила украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью. Атака была предотвращена примерно в 09:00 по московскому времени. О предотвращении атаки в Telegram написал губернатор региона Вячеслав Гладков. Он уточнил, что БПЛА был сбит в Грайворонском городском округе.