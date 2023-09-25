Над Курской и Брянской областями перехватили беспилотники Минобороны России: над Курской и Брянской областями сбили дроны средствами ПВО

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Над Курской и Брянской областями перехватили беспилотники, сообщили в Минобороны России. По данным ведомства, средства ПВО сбили два украинских беспилотных летательных аппарата около 10:00 утра.

25 сентября около 10 часов утра пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачены два украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Курской и Брянской областей, — указано в сообщении.

Мэр Курска Игорь Куцак немногим ранее сообщил, что административное здание, 15 домовладений и четыре автомобиля получили повреждения в результате атаки беспилотника ВСУ. Пострадавших среди гражданского населения нет.

Он заверил, что власти окажут необходимую помощь в восстановлении жилого имущества. На месте происшествия уже работают профильные специалисты, комиссия обследовала пострадавшие дома и оценила объем работ.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт уже сообщал об атаке украинского беспилотника. Накануне он также заявлял, что в регионе сработали системы противовоздушной обороны. В Минобороны России уточнили, что был сбит БПЛА самолетного типа.

Кроме того, в ночь на 25 сентября российские силы ПВО сбили четыре украинских беспилотника самолетного типа над Черным морем и Крымом. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что российские силы ПВО отразили атаку двух беспилотников ВСУ над Суражским районом. По его словам, в результате нападения пострадавших и разрушений нет.