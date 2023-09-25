Украинские беспилотники вновь атаковали Курск

Фото: Yves Choquette/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Глава Курской области Роман Старовойт сообщил в своем Telegram-канале о новой атаке украинских беспилотников. По его словам, повреждены несколько частных домов и административное здание, среди населения пострадавших нет. Минобороны России эту информацию не комментировало.

В Центральном округе Курска из-за атаки украинских БПЛА есть повреждения нескольких частных домовладений и крыши административного здания, выбиты стекла в многоквартирном доме. <...> Еще один беспилотник упал в Курском районе, выбиты стекла в частном доме, — написал губернатор.

Он добавил, что местные власти окажут жителям необходимую помощь в восстановлении их имущества.

Накануне вечером Старовойт сообщил о срабатывании системы ПВО в Курском районе и призвал жителей соблюдать спокойствие. В Минобороны уточнили, что был сбит БПЛА самолетного типа.

Мэр Курска Игорь Куцак отменил салют в честь Дня города, который отмечался 24 сентября. Он пояснил, что решение принято ради спокойствия и безопасности жителей. Градоначальник заверил, что остальные праздничные мероприятия будут проведены.