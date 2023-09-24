В Курске отменили салют в честь Дня города Мэр Курска объявил об отмене салюта в честь Дня города

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Курске отменен праздничный салют в честь Дня города, сообщил в Telegram мэр Игорь Куцак. По его словам, эти меры были приняты ради спокойствия и безопасности жителей Курска. Остальные праздничные мероприятия будут проведены, отметил он.

Дорогие горожане! В связи с последними событиями принял решение отменить праздничный салют в честь Дня города. Считаю, это будет разумно с точки зрения спокойствия и безопасности жителей, — написал Куцак.

Утром 24 сентября губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что украинский беспилотник атаковал административное здание в центре Курска. По его словам, в результате нападения частично пострадала крыша здания. О пострадавших он не рассказал. Также он не уточнил, какое конкретно административное здание атаковал украинский дрон.

Позднее Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на жителей Курска сообщил, что в городе прогремела серия взрывов. Они отметили, что после хлопков в небе появился дым. Как уточнил позднее Старовойт, в городе работает ПВО. По данным Telegram-канала SHOT, в Курске был сбит второй за стуки беспилотник.

Главное управление разведки Минобороны Украины взяло на себя ответственность за атаки беспилотников на Курск. Представитель ведомства подчеркнул, что всего было отправлено два дрона, один из них попал прямо в здание. Минобороны России эту информацию не комментировало.