На востоке от Белгорода сбили беспилотник самолетного типа

Силы противовоздушной обороны перехватили украинский беспилотник у восточной окраины Белгорода, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его словам, дрон сбили над поселком Батрацкая Дача в Шебекинском городском округе. Пострадавших в результате инцидента нет.

В Шебекинском городском округе сработала наша система ПВО — сбит БПЛА самолетного типа в районе села Батрацкая Дача. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, — написал Гладков.

В Министерстве обороны России уточнили, что средства ПВО сработали примерно в 14:30 мск. Военные успешно пресекли очередную попытку ВСУ нанести удар по инфраструктуре в регионе.

Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации, — сообщили в ведомстве.

Ранее мэр Курска Игорь Куцак сообщал, что в результате атаки украинского беспилотника в городе были повреждены административное здание, 15 домовладений и четыре автомобиля. Он заверил, что власти окажут гражданам необходимую помощь в восстановлении жилого имущества.