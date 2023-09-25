ВС России за сутки отразили семь атак ВСУ Минобороны: ВС России за сутки отразили семь атак ВСУ на Донецком направлении

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Вооруженные силы России в течение суток отразили семь атак украинской армии на Донецком направлении, сообщили в российском Министерстве обороны. Потери ВСУ составили до 445 военнослужащих.

Противник потерял до 445-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, танк, три боевые машины пехоты и 11 автомобилей. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и две гаубицы Д-30, — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что атаки отражены в районе населённых пунктов Спорное, Берестовое и Майорск в Донецкой Народной Республике.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Ясиноватую в ДНР. В результате обстрела пострадали 58-летний мужчина и 45-летняя женщина. Также повреждения получили более 20 единиц коммунальной техники, у большей части автомобилей осколками пробило двигатель.

Ранее в министерстве сообщали, что за период с 17 по 23 сентября российские войска нанесли 12 групповых ударов по объектам инфраструктуры ВСУ. В результате атак были уничтожены цеха по ремонту бронетанковой и авиационной техники, склады с боеприпасами и иностранным вооружением, центры подготовки диверсантов и пункты дислокации наемников.