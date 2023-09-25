В Совфеде оценили продвижение диалога по Украине после Генассамблеи ООН Сенатор Карасин не увидел продвижения диалога по Украине после Генассамблеи ООН

Фото: СФ РФ

Григорий Карасин

Продвижения диалога по украинскому кризису после Генеральной Ассамблеи ООН не произошло, сообщил член российской делегации председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Комментируя ситуацию Lenta.ru, он уточнил, что позиция России заключается в том, чтобы ООН представляла собой многополярный инструмент решения международных споров.

Позиция нашей страны заключается в том, чтобы ООН была справедливым, многополярным и открытым инструментом для решения всех международных споров. Пока этого не происходит, потому что мы наблюдаем за интригами и попытками аппарата ООН встраиваться в западную повестку дня. Примеров этому множество, — подчеркнул сенатор.

Карасин отметил, что глава МИД России Сергей Лавров также обсуждал с генеральным секретарем ООН Антониу Гуттеришем позицию организации на международной арене. Сенатор заключил, что Россия продолжит добиваться решения сложившийся вокруг ООН ситуации.

Министр иностранных дел Сергей Лавров ранее заявил, что Россия готова к переговорам по Украине. Вместе с тем на брифинге по итогам недели высокого уровня сессии Генассамблеи ООН он подчеркнул, что Москва не будет рассматривать предложения по прекращению огня.