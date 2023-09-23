Лавров заявил, что Россия готова к переговорам по Украине Лавров: Москва не будет рассматривать предложения по прекращению огня на Украине

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лавров

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия готова к переговорам по Украине. Вместе с тем на брифинге по итогам недели высокого уровня сессии Генассамблеи ООН он подчеркнул, что Москва не будет рассматривать предложения по прекращению огня.

Никаких предложений по прекращению огня мы не будем рассматривать, потому что мы раз это рассмотрели, вы нас обманули, — сказал Лавров.

Он добавил, что «США фактически воюют руками и телами украинцев с Россией». Министр заявил, что западные инструкторы работают на территории Украины в больших количествах, в том числе наемники, «значительная часть которых являются кадровыми военными».

Лавров отметил, что если западные страны считают, что конфликт на Украине будет решаться на поле боя, то так и будет. Министр предположил, что «никто не хочет всерьез показать понимание происходящего».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Вашингтон должен оказать на Киев влияние, если говорит о готовности украинских властей к дипломатическому урегулированию кризиса. В частности, он обратил внимание на необходимость отмены законодательного запрета на проведения любых переговоров, который утвердил лично президент Украины Владимир Зеленский.