Дрон-камикадзе атаковал село в Белгородской области Гладков: дрон-камикадзе атаковал инфраструктурный объект связи в селе Муром

Фото: t.me/vvgladkov

Дрон-камикадзе атаковал инфраструктурный объект связи в селе Муром Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram. По его данным, пострадавших нет.

В селе Муром Шебекинского городского округа атаке дрона-камикадзе подвергся инфраструктурный объект связи. Пострадавших нет. Оперативные службы выехали на место, — написал он.

До этого Гладков рассказал, что украинские военные обстреляли село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. По его словам, никто не пострадал, различные повреждения получили шесть домовладений. Также один из снарядов попал по линии электропередачи, из-за чего у жителей села пропал свет.

К месту падения обломков дронов были стянуты аварийные службы, они устраняют последствия атаки.

Ранее Гладков сообщал, что под обстрел ВСУ попал поселок Уразово Валуйского городского округа. По его данным, два человека пострадали: у одной женщины легкая контузия, у второй — рассечение брови от осколков стекла. Медицинская помощь им оказана на месте, госпитализация не потребовалась.

До этого Минобороны сообщило, что система ПВО уничтожила украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью. Атака была предотвращена примерно в 09:00 по московскому времени.