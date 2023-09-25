Минобороны России сообщило об уничтожении трех беспилотников ВСУ

Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press

Три украинских беспилотника самолетного типа уничтожены средствами ПВО днем 25 сентября, сообщило Минобороны России в Telegram. Дроны были сбиты в Белгородской области и над акваторией Черного моря.

25 сентября около 13:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над Белгородской областью и один над акваторией Черного моря, — говорится в сообщении.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил в своем Telegram-канале информацию ведомства. По его словам, мирные жители не пострадали.

В Белгородском районе сработала наша система ПВО — сбито два БПЛА самолетного типа. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, — сообщил губернатор.

Ранее Гладков рассказал, что дрон-камикадзе атаковал инфраструктурный объект связи в селе Муром. Он добавил, что в результате налета мирные жители не пострадали. Утром 25 сентября стало известно о перехвате украинских беспилотников над Брянской и Курской областями. Аппараты были уничтожены средствами ПВО.