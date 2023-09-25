Шойгу представил к званию Героя России военнослужащего с позывным Большой

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Глава Минобороны Сергей Шойгу представил к званию Героя России заместителя командира взвода Ивана Калашникова с позывным Большой за отражение атаки ВСУ у Урожайного, сообщается в Telegram-канале ведомства. Министр отметил, что военнослужащие и его подчиненные сумели обратить в бегство превосходящие силы противника.

За мужество и героизм, проявленные при отражении атаки в несколько раз превосходящими силами противника на позиции 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады у населенного пункта Урожайное на Южно-Донецком направлении, заместитель командира взвода Иван Калашников с позывным Большой представлен министром обороны к званию Героя Российской Федерации, — говорится в сообщении.

Министерство показало кадры с беспилотника, на которых видно, как пять российских военнослужащих, двое из которых были ранены, противостоят 12 штурмовикам украинских войск. В ведомстве указали, что подразделение действовало слаженно, а Большой умело руководил подчиненными и при этом «принял на себя основной накал боя».

В начале августа президент Владимир Путин провел встречу с военнослужащими 127-й мотострелковой дивизии пятой общевойсковой армии — экипажем танка «Алеша». Российский лидер поздравил военных с вручением государственных наград, а также попросил рассказать подробности танкового боя с колонной ВСУ, состоявшей из восьми единиц натовской бронетехники.