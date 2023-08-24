Путин в Кремле выпил чай с экипажем танка «Алеша» Путин встретился в Кремле с экипажем танка «Алеша»

Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин и военнослужащие 127-й мотострелковой дивизии 5-й общевойсковой армии Вооруженных сил РФ - члены экипажа танка Т-80 «Алеша»

Президент России Владимир Путин в Кремле провел встречу с военнослужащими 127-й мотострелковой дивизии пятой общевойсковой армии экипажем танка «Алеша». Российский лидер поздравил военных с вручением государственных наград, а также попросил рассказать подробности танкового боя, в который попал экипаж.

Лейтенант Александр Леваков рассказал президенту, что военнослужащие получили команду оперативно выдвинуться в район боевых действий и зачистить местность.

Один из участников встречи сообщил Путину, что механик-водитель танка получил ранение и теперь нуждается в лечении. Боец также не смог получить награду и до сих пор находится в зоне боевых действий. Путин подчеркнул, что военный обязательно пройдет курс реабилитации.

Ранее стало известно, что экипаж танка «Алеша» представлен министром обороны РФ Сергеем Шойгу к присвоению звания Героев России.

Видео с кадрами боя танкистов с превосходящими силами противника распространилось в Сети 29 июля. Российские танкисты уничтожили два танка ВСУ и шесть БТР. Кроме того, танкисты еще около 40 минут прикрывали мотострелковые подразделения, а также спасли экипаж другого танка, который был подбит украинскими военными. По данным Минобороны, всего в ходе боя ВСУ потеряли более 100 военных убитыми и ранеными.