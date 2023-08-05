Экипаж разгромившего колонну ВСУ танка представлен к званию Героев России

Фото: МО РФ

Военнослужащие танкового экипажа «Алеша», уничтожившие два украинских танка и шесть БТР, представлены министром обороны РФ Сергеем Шойгу к присвоению звания Героев России, сообщили в Telegram-канале Минобороны. Экипаж под командованием старшего лейтенанта Расима Баксикова отразил атаку превосходящих сил противника на Запорожском направлении.

По информации Минобороны, экипаж «Алеши» попал под массированный огонь украинской артиллерии, в результате чего механик-водитель получил ранение. Баксиков оказал ему первую помощь, передал его медикам и занял его место. Лейтенант Александр Леваков занял рабочее место командира танка, выдвинувшись в направлении позиций мотострелкового полка для поддержки обороняющихся.

На подходе к одному из населенных пунктов Леваков обнаружил в ближайшей лесополосе восемь единиц техники ВСУ, включая два танка. Баксиков решил незамедлительно вступить в бой. Находясь на месте механика-водителя, он умело маневрировал на поле боя, а Леваков на месте командира оперативно передавал целеуказание наводчику и руководил огнем.

В первые минуты боя метким огнем наводчик-оператор Алексей Неустроев уничтожил оба танка Т-72Б противника. В следующие 30 минут были уничтожены один бронетранспортер М113 и пять бронетранспортеров MaxxPro американского производства вместе с десантом, — говорится в сообщении.

После уничтожения последней украинской бронемашины танкисты еще около 40 минут прикрывали мотострелковые подразделения. Когда у них закончился боекомплект, они отправились на перезарядку, а к месту боя был направлен другой танк. Когда он попал под огонь артиллерии, бойцы «Алеши» эвакуировали его, осуществив буксировку под непрекращающимся обстрелом противника. Экипаж подбитой машины был спасен.

По данным Минобороны, всего в ходе боя ВСУ потеряли более 100 военных убитыми и ранеными.

Благодаря умелому управлению боевой машиной и грамотному использованию условий местности для скрытного перемещения выход на огневой рубеж российского танка стал для противника неожиданностью, — отметили в ведомстве.

Видео с кадрами боя распространилось в Сети 29 июля. На записи операторы БПЛА, комментируя сражение, предрекли присвоение танкисту звания Героя России.