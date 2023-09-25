Зеленского обвинили в «обнулении» Холокоста Военкор Стешин назвал «обнулением» Холокоста скандал с Зеленским и членом СС

Фото: Sean Kilpatrick/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Приветствовавший ветерана СС президент Украины Владимир Зеленский показал пример того, как потомки жертв Холокоста способны отречься от этой памяти, заявил в своем Telegram-канале военкор Дмитрий Стешин. Он подчеркнул, что киевские власти обязательно будут просить прощения за произошедшее, но извинения будут формальными.

Как обнулить «муки Холокоста» своими же руками. Нет, муки и страдания были, вот только потомки истребленных от этой памяти отреклись, зафиксировали ее ничтожность, — написал журналист.

Он также обратил внимание на неоднозначную реакцию еврейского сообщества на то, как в канадском парламенте аплодисментами приветствовали эмигрировавшего нациста. По его словам, во всех высказываниях ощущается попытка усидеть на двух стульях, осуждая сам инцидент, но при этом рассказывая о поддержке Украины.

То, что русофобия способна заглушить стук пепла Бабьего яра или Аушвица в сердце, я понял еще в 14-м году на Донбассе. Обнаружив полное отсутствие еврейских антифашистких воинских формирований, — заметил Стешин.

Ранее уже сообщалось, что в ходе заседания канадского парламента аплодисментами приветствовали члена дивизии СС «Галичина» Ярослава Хунку. Его чествовали и президент Украины с супругой. Соответствующее фото опубликовало американское агентство Associated Press.