AP: Зеленский в парламенте Канады приветствовал 98-летнего нациста

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский при посещении парламента Канады приветствовал бывшего бойца дивизии СС «Галичина» 98-летнего Ярослава Хунки, на этот момент обратило внимание американское агентство Associated Press. Сцена отражена на одной из фотографий с выступления украинского лидера.

В агентстве обратили внимание на фото, где Зеленский показывает сжатый кулак в виде приветствия в стороны собравшихся. Рядом с ним стоит премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Подпись к фото гласит: «Зеленский и Трюдо приветствуют присутствующего в парламенте Ярослава Хунка, который служил в Первой украинской дивизии в ходе Второй мировой войны».

Первая украинская дивизия, иначе именуемая как 14-я добровольческая пехотная дивизия СС «Галичина», представляла собой тактическое соединение войск нацистской Германии. Оно было набрано из украинских добровольцев.

Ранее военкор Евгений Поддубный сообщил, что российские войска ликвидировали украинского неонациста Сергея Рубана в зоне СВО. По данным корреспондента, Рубан являлся участником Майдана, в зоне боевых действий находился с 2014 года, был ранен в боях за донецкий аэропорт. С 2022 года был в составе 46-й ОДШБр ВСУ, участвовал в боях на Херсонском, Донецком и Запорожском направлениях.

До этого военкор рассказал, что российские военные ликвидировали в зоне проведения спецоперации офицера 126-й бригады ВСУ Эдуарда Ращука. Как уточнил журналист в своем Telegram-канале, Ращук — уроженец Одесской области и идейный неонацист, служивший в составе подразделения «Химера».