Идейного неонациста из Одесской области ликвидировали в зоне СВО Поддубный: офицер подразделения ВСУ «Химера» Ращук ликвидирован в зоне СВО

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российские военные ликвидировали в зоне проведения спецоперации офицера 126-й бригады ВСУ Эдуарда Ращука, сообщил военкор Евгений Поддубный. Как уточнил журналист в своем Telegram-канале, Ращук — уроженец Одесской области и идейный неонацист, служивший в составе подразделения «Химера».

В зоне СВО ликвидирован Эдуард Ращук — уроженец Одесской области, идейный нацист, был награжден Зеленским Орденом мужества III степени, — написал Поддубный.

Ранее военкор также сообщал, что в зоне СВО были нейтрализованы двое высокопоставленных офицеров Вооруженных сил Украины. Так, ВС РФ ликвидировали майора Алексея Шелудько и офицера 38-й бригады морской пехоты ВСУ Сергея Яриша.

Кроме того, по данным Министерства обороны России, артиллеристы ВС РФ поразили пункт управления присоединившихся к украинским войскам иностранных наемников в Николаеве, а также нанесли ракетный удар по палаточному лагерю ВСУ в районе населенного пункта Райское. Экипажи Су-25 поразили скопления живой силы противника в Белогоровке, Спорном и Красногоровке. В районе Красногоровки расчет огнеметный системы «Солнцепек» уничтожил подразделения 1-го батальона 109-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ.