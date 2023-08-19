В зоне СВО ликвидирован украинский неонацист Сергей Рубан Поддубный: российские войска ликвидировали украинского неонациста Сергея Рубана

Фото: МО РФ

Российские войска ликвидировали украинского неонациста Сергея Рубана в ходе СВО, сообщил военкор Евгений Поддубный в Telegram. По данным корреспондента, это произошло в Запорожской области.

Рубан участник «Майдана», в зоне боевых действий с 2014 года, был ранен в боях за донецкий аэропорт. С 2022 года был в составе 46-й ОДШБр ВСУ, участвовал в боях на Херсонском, Донецком и Запорожском направлениях. По имеющимся данным, Рубан отличался особой жестокостью в обращении с гражданским населением и пленными, — написал он.

14 августа Поддубный сообщил, что в зоне СВО ликвидировали двух высокопоставленных офицеров ВСУ. По его словам, речь шла о командире разведотряда нацбатальона «Киевская Русь» Петре Корсаке и майоре из президентской бригады сухопутных войск ВСУ Юрии Цыбе.

13 августа военкор рассказал, что российские военные ликвидировали в зоне проведения спецоперации офицера 126-й бригады ВСУ Эдуарда Ращука. Как уточнил журналист в своем Telegram-канале, Ращук — уроженец Одесской области и идейный неонацист, служивший в составе подразделения «Химера».

Ранее военкор также сообщал, что в зоне СВО были нейтрализованы два высокопоставленных офицера Вооруженных сил Украины. Так, ВС РФ ликвидировали майора Алексея Шелудько и офицера 38-й бригады морской пехоты ВСУ Сергея Яриша.