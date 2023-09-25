Военэксперт назвал район самых больших потерь ВСУ Военэксперт Дандыкин назвал Донецкое направление местом наибольших потерь ВСУ

Фото: МО РФ

Донецкое направление является районом наибольших потерь Вооруженных сил Украины, рассказал в беседе с Lenta.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. По его словам, несмотря на то, что в сравнении с июлем этого года интенсивность столкновений снизилась, на этом направлении украинские войска продолжают попытки отбить Артемовск.

Сегодняшние бои, конечно, не сравнить с июльскими. Но бои идут. Враг пытается мелкими группами проникать. <...> Особенно ожесточенные бои идут на донецком направлении. Они пытаются все-таки забрать Артемовск. Поэтому посылают все новые и новые группы, но ничего у них не получается. На этом направлении у ВСУ самые большие потери, — отметил эксперт.

Он также рассказал о ситуации в зоне проведения специальной военной операции. По словам специалиста, нанесенные российскими войсками ночные удары по украинским военным объектам, в частности, попадание по морскому вокзалу в Одессе некоторые называют ударами возмездия за атаку на Севастополь. Однако, по мнению Дандыкина, такие удары по военной инфраструктуре противника должны наноситься регулярно.

Ранее пресс-секретарь сил обороны Украины «Юг» Наталья Гуменюк заявила о серьезных повреждениях, полученных Морским вокзалом в Одессе и зернохранилище в результате ночных взрывов. По ее словам, здание Морского вокзала «фактически уничтожено».