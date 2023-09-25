Мощные взрывы в порту Одессы и Кривом Роге 25 сентября: какие разрушения ВСУ заявили о разрушении морского вокзала в Одессе после взрывов

Фото: ГСЧС Украины

Морской вокзал в Одессе и зернохранилище получили серьезные повреждения после ночных взрывов, заявила пресс-секретарь сил обороны Украины «Юг» Наталья Гуменюк. Минобороны РФ эти данные не комментировало. Что известно о серии взрывов в Одессе, о которых сообщили местные жители?

Что сообщают на Украине о взрывах в Одессе 25.09

В ночь на 25 сентября украинские СМИ сообщили о серии взрывов. Пять из них пришлись на Одессу, два — на Кривой Рог. По словам Натальи Гуменюк, взрывы прогремели в припортовой инфраструктуре.

«Попали в зернохранилище. И фактически уничтожен морской вокзал в Одессе», — заявила спикер ВСУ.

Глава Одесской областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер подтвердил, что в результате взрывов оказалась повреждена портовая инфраструктура.

«Атаковали Одесскую область ударными беспилотниками и двумя типами ракет. К сожалению, есть попадания. Под ударом оказалась припортовая инфраструктура. В нежилой высотке в Одессе вспыхнул пожар. Также были зафиксированы разрушения в складском помещении», — сообщил чиновник.

Минобороны России информацию о взрывах и возможных ударах по морскому вокзалу и зернохранилищу Одессы пока не комментировало.

Что известно об атаках на объекты в Одессе

По словам спикера ВСУ Натальи Гуменюк, удары наносились противокорабельными ракетами «Оникс» комплекса «Бастион» с территории Крымского полуострова. Telegram-канал «Русская Весна» заявил, что удары наносились ракетами и дронами.

«По объектам в Одесской области наносится удар сверхзвуковыми противокорабельными ракетами „Оникс“ — Воздушные силы ВСУ. Из Крыма противник зафиксировал пуск ракет берегового комплекса „Бастион“», — говорится в сообщении.

Фото: ГСЧС Украины

По данным Telegram-канала «Военный Осведомитель», в ударе были задействованы дроны-камикадзе «Герань-2». Эту же информацию озвучил военный корреспондент Юрий Котенок.

«В Одесской области мощные взрывы. Работает ПВО противника — пытаются сбивать „Герани“, заходящие на цель. Есть прилеты в районе порта Ильичевска», — написал он в Telegram-канале.

Минобороны РФ эти данные не комментировало.

Как в РФ комментируют ночные удары по Одессе и Кривому Рогу

Военкор Евгений Поддубный сообщил об уничтожении в ночь на 25 сентября украинского военного аэродрома Долгинцево в Кривом Роге, где базируются украинские истребители МиГ-29 и носители крылатых ракет Storm Shadow бомбардировщики Су-24М.

«Приходит пока еще не подтвержденная официально информация об уничтожении военного аэродрома Долгинцево (Кривой Рог). Взрывы с последующей длительной детонацией звучали в данном районе ночью», — заявил он.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что ночью было совершено пять атак по портовой инфраструктуре города Одессы. Он отметил, что пожар в жилом здании — результат работы ПВО Вооруженных сил Украины.

«Поступает информация, что криворукие пэвэошники ВСУ по традиции ударили по жилой застройке. В нескольких местах начались пожары и повторная детонация. Гауляйтеры Зеленского не комментируют ситуацию», — написал Рогов в своем Telegram-канале.

Он также прокомментировал информацию о том, что якобы в гостинице «Одесса» размещался штаб ВМС Украины.

«Так ли это? Лично у меня большие сомнения, чтобы в такой очевидной и легкодоступной цели находился вражеский штаб. А вот использование гостиницы в качестве располаги для боевиков — это более реалистичная версия», — заметил он.

По мнению эксперта Центра военно-политической журналистики Бориса Рожина, в здании гостиницы произошел пожар после попадания в нее украинской зенитной ракеты.

«В Одессе горит здание после прилета. Вероятно, „ППО процюэ“. „Оникс“ бы ее сложил», — написал он в Telegram-канале.

В Минобороны РФ информацию о ночных атаках на Одессу не комментировали.

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