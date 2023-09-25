Стало известно об уничтожении военного аэродрома в Кривом Роге Поддубный сообщил об уничтожении военного аэродрома Долгинцево в Кривом Роге

Фото: ГСЧС Украины

Военкор Евгений Поддубный в Telegram сообщил об уничтожении украинского военного аэродрома Долгинцево в Кривом Роге. По его словам, в ночь на 25 сентября на территории объекта гремели взрывы с последующей длительной детонацией. Минобороны России эту информацию пока не комментировало.

Приходит пока еще не подтвержденная официально информация об уничтожении военного аэродрома Долгинцево (Кривой Рог). Взрывы с последующей длительной детонацией звучали в данном районе ночью, — написал Поддубный.

Он отметил, что в криворожском аэропорту базируются украинские истребители МиГ-29, а также фронтовые бомбардировщики Су-24М. Именно они являются носителями крылатых ракет Storm Shadow.

Также военкор отметил, что в ночь на 25 сентября российские беспилотники нанесли удар по припортовым объектам в Одессе, которые использовались в военных целях.

Ранее украинские СМИ сообщили о пяти сериях взрывов, прозвучавших в Одессе. Также, по их данным, две серии взрывов были слышны в городе Кривой Рог. Сообщалось и о том, что в Одессе огнем охвачено здание. Позднее стало известно, что крупный пожар в многоэтажном здании вспыхнул в то время, когда над городом и областью звучали многочисленные взрывы. Речь шла о гостинице в районе порта Одессы.

Спикер оперативного командования «Юг» ВСУ Наталья Гуменюк позже сообщила, что в результате взрывов в Одессе в ночь на 25 сентября получили повреждения морской вокзал и зернохранилище.