Под Луганском прогремел взрыв в районе завода «Юность»

Фото: Vasilii Smirnov/Russian Look/Global Look Press

В городе Краснодоне в ЛНР в районе завода «Юность» прогремел взрыв, сообщает Telegram-канал Mash. Очевидцы сообщают о двух прилетах. Учеников из соседствующих с предприятием школ начали эвакуировать. В сторону завода выехали две машины скорой помощи и МЧС.

Завод находится на территории поселка Сорокино. Он был открыт в 1977 году, специализируется в сфере электромашиностроения. Readovka отмечает, что в этом регионе не фиксировалось прилетов с 2014 года.

В социальных сетях местные жители публикуют видеозаписи и фото с моментами обстрела и столбом дыма над территорией завода.

Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказывал, что ВСУ предпринимают попытки вернуть утраченные из-за продвижения российских сил позиции у населенного пункта Новоселовское в Донбассе. По его словам, особо активные действия украинские войска ведут на Купянском направлении. Он уточнил, что в бою украинские военные используют для обстрелов кассетные и зажигательные боеприпасы.