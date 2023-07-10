Сорвет ли выдача «азовцев» переговоры Путина с Эрдоганом и зерновую сделку Сохранит ли Анкара экономические соглашения с Москвой после возвращения Украине пленных командиров

Фото: Ukraine Presidency/Ukraine Presi

Возвращение «азовцев» на Украину

Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности генерал Виктор Бондарев заявил, что Турция превращается в недружественную страну. Сенатор назвал провокацией выдачу Украине пленных командиров. Как решение Анкары повлияет на отношения России и Турции, будет ли продлена зерновая сделка, срок которой истекает 17 июля, разбирался NEWS.ru.

Почему «азовцы» вернулись на Украину

В России и на Украине главной новостью субботы стало внезапное возвращение на родину командиров полка «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) Дениса Прокопенко, Святослава Паламаря, а также командира 36-й бригады морпехов ВСУ Сергея Волынского и нескольких нацгвардейцев.

В мае прошлого года военнослужащие сдались после длительной осады завода «Азовсталь» в Мариуполе, а в сентябре их обменяли на группу пленных россиян и бывшего народного депутата Украины, лидера пророссийских сил Виктора Медведчука.

Фото: Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press Денис Прокопенко и Владимир Зеленский

Всего тогда были освобождены более сотни «азовцев». При этом пять командиров батальона были отправлены в Турцию, которая выступила посредником в переговорах об обмене. Они должны были находиться там до окончания боевых действий на Украине.

Как Москва отреагировала на возвращение «азовцев» на Украину

На другой день после освобождения пленников главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан провели телефонный разговор, в котором обсудили последние события на Украине и зерновую сделку.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков в понедельник заявил: никто не ставил Россию в известность о возвращении «азовцев» на Украину. В Кремле подобные действия сочли прямым нарушением имевшихся договоренностей, причем как с украинской, так и с турецкой сторон.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Дмитрий Песков

Турецкий политолог Икбаль Дюрре объяснил в беседе с NEWS.ru, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган «ведет свою игру», в рамках которой часто принимает решения, которые не нравятся России.

«Турция старается поднять свой престиж, свое влияние в регионе. Если Эрдоган видит какой-то выигрыш, ему не важно, что думает та или иная сторона. Часть его поступков не нравятся не только России, в США еще больше недовольных», — поделился мнением эксперт.

Никто не обещал, что Турция будет держать пленников у себя постоянно, заявил NEWS.ru турецкий политолог Тогрул Исмаил. По его словам, Эрдоган взял под свой контроль их и их семьи, но «надо понимать, что они — граждане Украины и в конечном итоге должны вернуться домой».

«Там речь шла о том, что „азовцы“ не будут участвовать в военных действиях — это совсем другой вопрос. Думаю, что участвовать они и не будут. Но опять же, такое обещание давала не Турция, это должны контролировать Украина и Россия», — поделился точкой зрения Исмаил.

После возвращения на Украину бывшие пленники уже заявили, что планируют пойти на фронт. В ответ некоторые российские военкоры призвали разорвать заключенные с Турцией экономические соглашения, например создание газового хаба возле Стамбула, строительство АЭС «Аккую» и зерновую сделку.

Анкара торгуется с Западом за членство в Евросоюзе

Турция проводит вою геополитическую игру и в данный момент вновь пытается добиться вступления в Евросоюз, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Абдулхаким Гаджиев («Единая Россия»).

«Анкаре принципиально быть в ЕС. При этом, безусловно, Эрдоган не хочет усиления влияния на Турцию какой-либо одной страны, в том числе и России. Близкие отношения Москвы и Анкары нервируют также и Вашингтон, и Брюссель. В России все это прекрасно понимают», — сказал Гаджиев, который входит в состав комитета по безопасности.

Все маневры Анкары вроде освобождения украинских националистов направлены как раз на это, полагает собеседник.

Фото: Xinhua News/Global Look Press Реджеп Тайип Эрдоган

Решения Турции, видимо, связаны с предстоящей встречей в верхах НАТО, полагает депутат. «Главный вопрос саммита: станет Швеция членом Альянса или нет. Как известно, процесс ее вступления споткнулся о позицию Турции, и торг по этому вопросу будет идти на саммите до последнего», — уверен Гаджиев.

Он считает, что Эрдоган как мусульманин должен противиться всякому сближению со страной, в которой регулярно публично сжигают Коран. «Президент России, кстати, четко выразил позицию всей нашей страны по этому поводу, когда в Дербенте он прижал к груди подаренную ему священную книгу мусульман», — резюмировал Гаджиев.

Нарушил ли Эрдоган устные договоренности

В учебнике востоковеда написано, что любые соглашения на Востоке должны быть изложены на бумаге и подписаны, никакие устные договоренности там не играют особой роли, заявил NEWS.ru доцент СПбГУ и ВШЭ в Санкт-Петербурге, тюрколог Алексей Образцов.

«Эрдоган в этом вопросе сильно подставил себя. Отсутствие каких-то подписанных документов может оправдать его. Но все же турецкий президент развязал руки российской стороне для ответных шагов. Пока неясно, какой будет реакция Москвы. Некоторые пишут, что теперь последует обнуление других многочисленных договоренностей. Но не думаю, что Россия пойдет на это», — полагает Образцов.

Фото: Li Zhenbei/XinHua/Global Look Press АЭС «Аккую»

Продлит ли Россия зерновую сделку

Решение о судьбе зерновой сделки предстоит принять уже в ближайшие дни. В мае Москва в очередной раз продлила соглашение еще на два месяца, до 17 июля. При этом в заявлении МИД тогда говорилось, что зерно, вопреки договоренностям, вывозится преимущественно в государства с высоким доходом и выше среднего, в том числе на «сытые» европейские рынки, а бедные страны «продолжают голодать».

В понедельник, 10 июля, Песков объявил: позиция Москвы по зерновой сделке не поменялась, в случае необходимости Эрдоган и Путин обсудят вопрос по телефону. Ранее глава Турции заявил, что ожидает от российского коллеги конструктивной реакции по сделке. По его мнению, Киев показал готовность, того же он ожидает и от Путина. Эрдоган выразил надежду на то, что продовольственные договоренности удастся обсудить во время визита президента России в Турцию в следующем месяце.

В Кремле такую поездку пока не анонсировали. Но если такой рабочий визит состоится, он станет «последней надеждой» на спасение сделки, сообщил источник, знакомый с ходом переговоров. «По состоянию на сегодня оптимизма нет», — добавил он.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эрдоган дал зеленый свет Киеву на вступление в НАТО

В последние дни Анкара приняла еще одно неприятное для Москвы решение. В ночь на субботу на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским Эрдоган заявил, что Украина заслуживает стать членом Североатлантического альянса.

Правда, в понедельник, 10 июля лидер Турции сделал заявление, которое можно расценить как попытку подтолкнуть Киев к началу переговоров с Москвой. «Справедливое завершение конфликта в кратчайшие сроки облегчит Украине процесс вступления в НАТО», — сказал он в аэропорту Ататюрка в Стамбуле перед вылетом в Вильнюс на саммит НАТО.

Москва и Анкара договорятся о продлении зерновой сделки, так как Турция в целом всегда поддерживает Россию, и она гарант в этом вопросе, считает турецкий политолог Тогрул Исмаил. Он также отметил, что регулярные контакты Анкары с украинскими властями — естественный процесс, так как Киев — ее стратегический партнер. По словам политолога, самое главное для Турции — окончание конфликта между РФ и Украиной.

«Позиция Эрдогана по поводу членства Украины в НАТО — тонкий месседж американцам. Мол, раз они так настаивают на членстве Швеции в Альянсе, пускай сначала возьмут Украину», — пояснил эксперт.

Останутся ли прежними отношения Москвы и Анкары

Тогрул Исмаил надеется, что ссоры между Анкарой и Москвой не случится. «Ухудшение отношений невыгодно Турции, но прежде всего это невыгодно России. Турция — единственный член НАТО, который открывает свои двери для россиян, причем не только для простых граждан, но и для политиков тоже», — сказал Исмаил.

Фото: Turkish Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин

Примерно о том же заявили и в Кремле. «Очень важно, что, в отличие от целого ряда стран так называемого коллективного Запада, Турция сохраняет с нами диалог и, более того, поддерживает его на высоком и на высшем уровне. Поэтому мы будем использовать эти каналы диалога для того, чтобы первое — это разъяснять нашу позицию и второе — конечно, учитывать эту ситуацию при следующих договоренностях в различных областях», — заявил в понедельник Дмитрий Песков.

Он отметил, что Россию и Турцию связывают «многогранные и взаимовыгодные отношения», хотя «у стран имеются и разногласия». Как уточнил Песков, на строительство газового хаба это никак не повлияет.

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