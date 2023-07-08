Что за игру затеял Эрдоган, позвав Украину в НАТО Президент Турции заявил о праве Украины стать членом НАТО

Фото: Ukraine Presidency/Ukraine President/Global Look Press

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Кочующий по европейским натовским странам Владимир Зеленский несколько неожиданно получил поддержку своих пронатовских планов от Реджепа Тайипа Эрдогана. И это слегка скрасит его явную неудачу на переговорах в той же Болгарии. Но возникает резонный вопрос: зачем было Эрдогану бежать впереди даже США, которые пока не спешат с приемом Киева в Североатлантический альянс.

Турецкие маневры в НАТО

Известно, что Эрдоган — ловкий политик, серьезно использующий в проведении своего курса приемы многовекторности. На данном этапе он сделал ставку на применение своей «золотой акции» при обсуждении приема в Блок новых членов. Особенно это заметно на примере Швеции, присоединение которой к НАТО тормозит пока именно Анкара, требующая выдачи ей ряда курдских активистов, которые в Турции считаются опасными террористами. Притом, что сами шведы заявляют, что первоначальные требования турецких партнеров они выполнили, но те, мол, решили свои претензии расширить уже по ходу переговоров. Но аппетит, как известно, и рождается во время еды.

Однако Эрдоган прекрасно чувствует разумные границы своей игры как страны — давнего члена НАТО. И поощрив мечты Зеленского, который превратил план вступления Украины в Североатлантический альянс в национальную идею, он как бы подтвердил верность блоковой солидарности. Тем более что он в курсе: пока никакой речи о присоединении украинцев к Блоку не идет. Даже Джо Байден не готов спешить с таким решением, а тот же Дональд Трамп тем более в случае своей победы. И неизвестно еще, какие условия выставила бы Турция Украине, если бы вопрос о ее приеме перешел в реальную плоскость.

Фото: Ukraine Presidency/Ukraine President/Global Look Press Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Зеленский

Большой торг вокруг зерновой сделки

Вскоре срок действия дважды продленной «черноморской зерновой инициативы» истекает. И начинается финальная схватка за ее пролонгацию. Российские официальные лица от Сергея Лаврова до Дмитрия Медведева высказались о ее полной бесперспективности для России, так как наши интересы в рамках этой договоренности постоянно игнорируются. На днях стало известно, что и вопрос о подключении хотя бы дочерней организации Россельхозбанка к системе финансовых расчетов SWIFT с повестки дня снят.

Отказ от сделки, сужающей зону проведения нашей СВО и повышающей риск доставки на Украину дополнительных вооружений, не устаивает не только Киев, но и Анкару. Турция хорошо зарабатывает на этой программе, перерабатывая зерно и обслуживая многочисленные сухогрузы. А в условиях экономических трудностей, которые переживает страна, это важный фактор стабилизации ее положения.

Поэтому разного рода жесты Анкары прекрасно вписываются в кампанию по продавливанию продолжения действия «зерновой сделки». Это и обновление планов по строительству на Украине завода по производству беспилотников, и подготовка к поставкам ВСУ турецкий САУ, и теперь приглашение Украины в НАТО. Причем все это заявляется на фоне, как утверждают турецкие власти, ожидания визита Владимира Путина. Иными словами, формируется контекст решения о продлении договоренности в обмен на отказ турок от ряда своих продекларированных намерений.

Эхо турецких выборов

Говорят, Эрдоган болезненно реагировал на намеки о том, что Россия способствовала его победе на последних президентских выборах, пойдя на ряд уступок Турции, в том числе и продлив «черноморскую зерновую инициативу». И многие наблюдатели ожидали, что вновь избранный президент найдет способ подтвердить именно многовекторность, а не однолинейную внешнеполитическую ориентацию. Что он уравновесит разные направления. Видимо, потому Зеленский и встречает в Турции самый теплый прием. Но тут важно не переиграть.