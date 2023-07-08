Эрдоган раскрыл, о чем поговорит с Путиным в августе Эрдоган пообещал обсудить с Путиным тему обмена пленных между Россией и Украиной

Фото: tccb.gov.tr

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что российский лидер Владимир Путин посетит страну в августе. По его словам, они обсудят тему обмена пленными между Россией и Украиной. В ходе общения с украинским президентом Владимиром Зеленским Эрдоган пообещал, что также продолжит вести диалог с Путиным по телефону, передает газета Sözcü.

Мы продолжаем вести переговоры как с Россией, так и с Украиной по вопросам обмена пленными. В следующем месяце господин Путин посетит Турцию. И у нас вновь будет возможность в формате тет-а-тет обсудить эту тему. Я также продолжу поддерживать с ним переговоры по телефону в предстоящий период, — сказал турецкий глава.

Он подчеркнул, что тема обмена пленными является одной из наиболее приоритетных для Турции. Эрдоган выразил надежду, что диалог Украины и России приведет к видимому результату.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль пристально следит за переговорами Эрдогана и Зеленского в Стамбуле. Представителям администрации российского президента интересно, о чем будут общаться стороны. Также Песков не стал исключать, что в скором времени состоятся переговоры Эрдогана с Путиным, но точная дата встречи еще не назначена.