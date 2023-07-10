Разговора президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана о зерновой сделке не планируется, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что ситуация в плане выполнения продовольственных договоренностей не изменилась, передает ТАСС.

Нет, разговоров (между Путиным и Эрдоганом о зерновой сделки. — NEWS.ru) не было, но при необходимости он появится. Путин с Эрдоганом быстро и оперативно согласовывают телефонные контакты. Поэтому если потребуется, такое обсуждение состоится. Пока в плане «Зерновой сделки» ничего не поменялось, — сказал спикер Кремля.