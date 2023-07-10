Турецкий политолог: Анкара не обещала держать у себя «азовцев» постоянно Турецкий политолог Исмаил заявил, что Анкара не обещала держать «азовцев» в Турции постоянно

Фото: Ukraine Presidency/Ukraine Presi/Global Look Press

Стамбул, Турция: президент Украины Владимир Зеленский (справа) приветствует командира полка «Азов» подполковника Дениса Прокопенко

Турция не обещала держать командиров батальона «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) у себя постоянно, заявил NEWS.ru турецкий политолог Тогрул Исмаил. По его словам, президент страны Реджеп Тайип Эрдоган взял под свой контроль бойцов вместе с их семьями, но они — граждане Украины и в конечном итоге должны вернуться домой.

Речь шла о том, что «азовцы» не будут участвовать в военных действиях, это совсем другой вопрос. Думаю, что участвовать они и не будут. Но, опять же, такое обещание давала не Турция, это должны контролировать Украина и Россия, — сказал Исмаил.

Что касается зерновой сделки, якобы связанной с освобождением «азовцев», то Исмаил полагает, что соглашение о поставках сельхозпродукции будет продлено.

Думаю, Москва и Анкара договорятся о продлении зерновой сделки, так как Турция, которая всегда поддерживает Россию, — гарант в этом вопросе. Без Москвы в этой сделке обойтись сложно, — подчеркнул Исмаил.

Политолог отметил, что Анкара всегда поддерживает российскую сторону, а встречи с украинскими властями — естественный процесс, так как Киев — стратегический партнер Анкары. И самое главное для Турции, считает Исмаил, это окончание конфликта между РФ и Украиной. Что же касается расширения НАТО, то, по словам эксперта, Эрдоган никогда не поддерживал такие шаги, считая их нарушением баланса в регионе.

Позиция Эрдогана по поводу членства Украины в НАТО — тонкий месседж американцам. Мол, раз они так настаивают на членстве Швеции в Альянсе, пускай сначала возьмут Украину, — сказал Исмаил.

Ранее глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что после передачи командиров «Азова» Киеву Турция превращается из нейтральной страны в недружественную.