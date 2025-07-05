Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
05 июля 2025 в 13:28

Эрдоган заявил, что Алиев не стремится к эскалации с Россией

Реджеп Тайип Эрдоган Реджеп Тайип Эрдоган Фото: Depo Ohotos/Global Look Press

Президент Азербайджана Ильхам Алиев не стремится к дальнейшей эскалации конфликта Баку и Москвы, заявил лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По словам главы государства, которые приводит агентство Anadolu, он лично обсудил данный вопрос на встрече с лидером Азербайджана. Эрдоган подчеркнул, что Алиев предпринимает «очень осторожные и осмотрительные шаги».

Данный вопрос был в повестке нашей встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Господин Алиев предпринимает в этом контексте очень осторожные и осмотрительные шаги. Он не сторонник сохранения этой проблемы или ее эскалации. Я понял из его заявлений, что он настроен на урегулирование, — сказал турецкий лидер.

Что касается Турции, продолжил Эрдоган, она имеет «глубокие дипломатические и стратегические отношения» как с Азербайджаном, так и с Россией. Он подчеркнул, что Анкара внимательно следит за развитием ситуации. Эрдоган призвал обе стороны проявлять умеренность.

Мы знаем, что оба наших друга (президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин. — NEWS.ru) обладают необходимым уровнем понимания, чтобы преодолеть эту проблему, — заключил президент.

Ранее представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия выразила протест послу Азербайджана Рахману Мустафаеву. Она указала, что поводом стали «шаги по демонтажу двусторонних отношений» между Москвой и Баку.

Азербайджан
Ильхам Алиев
Турция
Реджеп Тайип Эрдоган
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Украине раскрыли планы мобилизовать еще одну категорию граждан
Дочь Шукшиной оголилась на камеру
Участник драки со Смоловым сообщил новые подробности конфликта
Акита-ину внезапно обезумела и прогрызла ребенку голову во время игры
Крушение одномоторного самолета во Франции обернулось трагедией
Семья истерзанного собаками мальчика добилась компенсаций через восемь лет
Овощи как в Провансе: готовим быстрый и вкусный рататуй на ужин!
Тайвань начнут защищать подготовленные в США военные
Педофил показал девочке оголенный пенис в переполненной маршрутке
Раскрыта многовековая тайна «Витрувианского человека» Леонардо да Винчи
Депутат предложил очистить русский язык от англицизмов
Telegram перестал работать у части россиян
На пляж в Балтийске вынесло мертвеца
Мать и отец убитой в Риме россиянки прилетели в Италию за ответами
Пушков раскрыл, как Стармер связан с кризисом британской политики
Леклер стал лучшим в третьей сессии на Гран-при Британии
В Британии назвали неочевидный способ урегулирования конфликта на Украине
В Москве открылся фестиваль индийской культуры «Бхарат Утсав»
Российские войска отразили мощный налет дронов ВСУ на три региона
Торгпредство России в европейской стране снова атаковали с помощью дрона
Дальше
Самое популярное
Сбой произошел в работе популярного интернет-провайдера
Общество

Сбой произошел в работе популярного интернет-провайдера

Жесточайшая бойня в Часове Яре, потери войск: новости СВО вечером 3 июля
Общество

Жесточайшая бойня в Часове Яре, потери войск: новости СВО вечером 3 июля

Наступление ВС РФ на Харьков 4 июля: «безумные Максы», окружение Купянска
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 4 июля: «безумные Максы», окружение Купянска

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.