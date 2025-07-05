Эрдоган заявил, что Алиев не стремится к эскалации с Россией

Эрдоган заявил, что Алиев не стремится к эскалации с Россией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев не стремится к дальнейшей эскалации конфликта Баку и Москвы, заявил лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По словам главы государства, которые приводит агентство Anadolu, он лично обсудил данный вопрос на встрече с лидером Азербайджана. Эрдоган подчеркнул, что Алиев предпринимает «очень осторожные и осмотрительные шаги».

Данный вопрос был в повестке нашей встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Господин Алиев предпринимает в этом контексте очень осторожные и осмотрительные шаги. Он не сторонник сохранения этой проблемы или ее эскалации. Я понял из его заявлений, что он настроен на урегулирование, — сказал турецкий лидер.

Что касается Турции, продолжил Эрдоган, она имеет «глубокие дипломатические и стратегические отношения» как с Азербайджаном, так и с Россией. Он подчеркнул, что Анкара внимательно следит за развитием ситуации. Эрдоган призвал обе стороны проявлять умеренность.

Мы знаем, что оба наших друга (президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин. — NEWS.ru) обладают необходимым уровнем понимания, чтобы преодолеть эту проблему, — заключил президент.

Ранее представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия выразила протест послу Азербайджана Рахману Мустафаеву. Она указала, что поводом стали «шаги по демонтажу двусторонних отношений» между Москвой и Баку.