Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
24 июля 2025 в 17:33

Алиев выразил соболезнования Путину в связи с крушением Ан-24

Ильхам Алиев Ильхам Алиев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования российскому лидеру Владимиру Путину в связи с крушением самолета Ан-24 в Амурской области. По его словам, азербайджанский народ разделяет скорбь родных и близких жертв авиакатастрофы. Телеграмма опубликована на сайте главы республики.

Уважаемый Владимир Владимирович, глубоко опечален известием о многочисленных человеческих жертвах в результате крушения пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области. В связи с этой трагедией от себя лично и от имени народа Азербайджана выражаю самые искренние соболезнования вам, родным и близким погибших, — отметил Алиев.

Соболезнования Путину также направил китайский лидер Си Цзиньпин. Председатель КНР заявил, что потрясен крушением самолета в Амурской области.

Ан-24 рухнул недалеко от города Тынды. На борту самолета находились 49 человек — шесть членов экипажа и 43 пассажира, в числе которых были и дети. Все погибли.

После крушения Ан-24 в Амурской области ввели режим чрезвычайной ситуации. Как сообщил губернатор региона Василий Орлов, создан оперативный штаб, который будет работать круглосуточно. В СК отметили, что экипаж и пассажиры, находившиеся на борту, погибли.

Ан-24
крушения
самолеты
Владимир Путин
Ильхам Алиев
соболезнования
Азербайджан
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пятерых украинцев и грузинов объявили в розыск за теракт на Крымском мосту
В Госдуме оценили заявления Пашиняна о реформе церкви
В Китае заявили о подарке Москвы для Пекина, который сильно встревожил США
Политолог оценил шансы Хинштейна на победу на выборах главы Курской области
Врачи в России «напечатали» череп раненому военному
Пашинян направил телеграмму Путину из-за страшной трагедии с Ан-24
Ураганы и африканская жара до +36? Погода в Москве в конце июля: чего ждать
Украинский дрон убил пенсионерку под Курском
Врач рассказал, как «сладкая кровь» разрушает органы изнутри
Знаменитый российский художник скончался за день до своей выставки
В Госдуме пообещали подумать о возвращении одного напитка на стадионы
Археологи сделали неожиданное открытие на месте древней Трои
Перевозивший нелегалов россиянин получил более 100 лет тюрьмы
Путин раскрыл, какой флот нужен России
Мигрант убил глухонемого москвича: что известно, какой срок грозит
Подстреливший мужчину на парковке петербуржец отделался условным сроком
Экс-боец MMA прогорел на необычном бизнесе
Лисички в сливках, супы, заготовки и соусы: что приготовить из этих грибов
Стал известен главный стимул для карьерного роста у россиян
Стало известно решение суда по полицейскому из дела журналистов Baza
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Власть

Биография Путина: детство, карьера, семья

В каком году и зачем ввели ЕГЭ в России
Общество

В каком году и зачем ввели ЕГЭ в России

Иван Мазепа: от верности до предательства один шаг
История

Иван Мазепа: от верности до предательства один шаг

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.