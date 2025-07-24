Алиев выразил соболезнования Путину в связи с крушением Ан-24

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования российскому лидеру Владимиру Путину в связи с крушением самолета Ан-24 в Амурской области. По его словам, азербайджанский народ разделяет скорбь родных и близких жертв авиакатастрофы. Телеграмма опубликована на сайте главы республики.

Уважаемый Владимир Владимирович, глубоко опечален известием о многочисленных человеческих жертвах в результате крушения пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области. В связи с этой трагедией от себя лично и от имени народа Азербайджана выражаю самые искренние соболезнования вам, родным и близким погибших, — отметил Алиев.

Соболезнования Путину также направил китайский лидер Си Цзиньпин. Председатель КНР заявил, что потрясен крушением самолета в Амурской области.

Ан-24 рухнул недалеко от города Тынды. На борту самолета находились 49 человек — шесть членов экипажа и 43 пассажира, в числе которых были и дети. Все погибли.

После крушения Ан-24 в Амурской области ввели режим чрезвычайной ситуации. Как сообщил губернатор региона Василий Орлов, создан оперативный штаб, который будет работать круглосуточно. В СК отметили, что экипаж и пассажиры, находившиеся на борту, погибли.