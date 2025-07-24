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24 июля 2025 в 15:59

Си Цзиньпин выразил соболезнования Путину из-за крушения Ан-24

Си Цзиньпин Си Цзиньпин Фото: Xinhua/Xie Huanchi/Global Look Press

Китайский лидер Си Цзиньпин обратился к президенту России Владимиру Путину после падения пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области и выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой, передает Центральное телевидение КНР. Председатель КНР заявил, что потрясен произошедшим.

От имени правительства и народа Китая выражаю глубокие соболезнования в связи с жертвами и искреннее сочувствие семьям погибших, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно о потере контакта с воздушным судном авиакомпании «Ангара» во время его полета над территориями Приамурья. Самолет выполнял рейс Хабаровск — Благовещенск — Тында, когда связь с ним прервалась в конечной точке маршрута.

Позже спасатели нашли в 15 километрах от Тынды обломки упавшей крылатой машины. Сотрудники МЧС с помощью вертолета Ми-8 обнаружили догоравший фюзеляж самолета.

Представитель Следственного комитета Светлана Петренко сообщила, что среди 46 людей, находившихся на борту самолета, выживших нет. По ее словам, к месту инцидента уже направили криминалистов и ведомственных экспертов.

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