Эрдоган озвучил условие для вступления Украины в НАТО Эрдоган: справедливый мир поспособствует вступлению Украины в НАТО

Фото: Ukraine Presidency/Ukraine Presi/Global Look Press

Реджеп Тайип Эрдоган

Прекращение боевых действий на Украине поспособствует вступлению страны в НАТО, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он подчеркнул, что дальнейшее развитие сотрудничества между Киевом и Альянсом будет зависеть именно от урегулирования кризиса.

Мы убеждены, что скорейшее завершение войны справедливым и прочным миром будет способствовать вступлению Украины в НАТО, — рассказал Эрдоган.

Турецкий лидер напомнил, что в ближайшее время будет организовано первое заседание Совета НАТО — Украина. Этот орган, как подчеркнул Эрдоган, сформирован именно для демонстрации поддержки Киева. Кроме того, будут рассмотрены принятые на мадридском саммите решения по укреплению оборонных структур организации.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объявил о решении НАТО отказаться от соблюдения плана действий по предоставлению стране членства в организации. Он уверен, что такое решение упрощает процедуру интеграции, как это было с Финляндией и Швецией, которые получили приглашение в Альянс без выполнения условий ПДЧ.