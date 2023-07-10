Украину решили принять в НАТО по упрощенной схеме Кулеба: в НАТО отказались от плана действий по членству для Украины

Фото: nato.int

В НАТО отказались от соблюдения плана действий по членству Украины в Альянсе, сообщил в Twitter министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба. Он назвал это решение долгожданным и выразил уверенность, что этот шаг открывает новые возможности для сотрудничества.

Я приветствую это долгожданное решение, которое сокращает наш путь в НАТО. Это также лучший момент, чтобы прояснить вопрос о приглашении Украины стать членом альянса, — написал Кулеба.

План действий по предоставлению членства является частью программы для кандидатов на присоединение к НАТО. Так как Финляндия и Швеция получили приглашения без выполнения условий ПДЧ, украинские власти стали требовать аналогичных условий.

Ранее стало известно, что западные дипломаты готовят к саммиту НАТО резолюцию, которая позволит обойти обещание о вступлении в Североатлантический альянс, которое Киеву дали еще в 2008 году. Как ожидается, заявление по итогам мероприятия будет максимально нейтральным, хотя есть информация о работе над масштабной программой поддержки Украины.