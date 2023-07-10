В НАТО ищут способ обойти обещание Украине 2008 года Corriere della Sera: НАТО будет избегать четких обещаний Киеву на саммите в Вильнюсе

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Конкретные обещания относительно интеграции Украины в Североатлантический альянс не входят в повестку саммита НАТО, который будет проходить в Вильнюсе с 11 по 12 июля, сообщает Corriere della Sera. По информации итальянского издания, Киеву следует готовиться к неприятному решению.

Отмечается, что в резолюции по итогам саммита будет изложена максимально нейтральная позиция, хотя в НАТО попытаются сделать так, чтобы киевские власти «увидели прогресс в отношениях», о предоставлении Украине членства в Альянсе речи не идет.

По данным газеты, западные дипломаты уже работают над формулировками, которые будут соответствовать текущей политике организации с учетом обещания принять Украину в НАТО, которое дали еще в 2008 году.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что на саммите не будут принимать решения относительно членства Украины в НАТО. В то же время есть информация о намерении Альянса подготовить крупное соглашение по созданию многопрофильной системы поддержки Киева.

Предполагается, что помощь Украине могут оказывать по модели Израиля. Другой вариант — предоставление Киеву гарантий безопасности, что выгоднее в финансовом плане, но возлагает на западные правительства большую ответственность.